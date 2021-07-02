جرحى عسكريون في اشتباكات فصائلية في ريف عفرين

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، ما بين فصيلي جيش النخبة وصقور الشمال الموالين لتركيا، في قرية درويش ميدانكي بريف عفرين شمالي حلب، ما أدى لوقوع 6 إصابات من كلا الطرفين، فيما لا يزال التوتر يسود المنطقة بين تلك الفصائل.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 26 حزيران الفائت، بأن مشاجرة جماعية بالأسلحة اندلعت بين عدة أشخاص داخل خيمة عزاء في بلدة جنديرس في ريف عفرين، ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، مما أسفر عن مقتل عن ثلاثة أشخاص على الأقل وسقوط جرحى آخرين.