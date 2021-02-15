جرحى عسكريون في اشتباكات مسلحة لعناصر “السلطان مراد” في ريف رأس العين (سري كانييه)

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة في قرية العريشة بريف بلدة رأس العين (سري كانييه) بريف الحسكة، بين مجموعتين من فصيل السلطان مراد الموالي لتركيا، ما أسفر عن وقوع إصابات بين الطرفين أحدهم بحالة خطيرة، فيما لا يزال التوتر يسود القرية، دون معرفة أسباب تلك الاشتباكات حتى اللحظة.

وكانت مصادر المرصد السوري أفادت، في 13 شباط، بأن الطواقم الطبية المؤلفة من أطباء وممرضين وعاملين ضمن المشفى الوطني بمدينة رأس العين (سري كانييه) في ريف الحسكة، نفذت إضرابًا عن العمل بشكل كامل، على خلفية الاعتداءات المتكررة من قِبل الفصائل الموالية لأنقرة بحقهم، المرصد السوري أشار في 11 شباط، إلى أن عناصر من فرقة الحمزة الموالية لتركيا أحرقوا 5 منازل لأهالي قرية قاسيمة بريف بلدة تل تمر الغربي، وذلك بعد سرقة محتوياتها.

وتعد قرية قاسمية فارغة من سكانها الذين نزحوا أثناء هجوم الفصائل الموالية لتركيا مدعومة بالقوات التركية على المنطقة، ويتواجد في القرية قاعدة عسكرية تركية كبيرة، ويأتي ذلك، في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق ممتلكات المواطنين، وازدياد نفوذ تلك الفصائل المدعومة من تركيا وتسلطها على السكان المحليين.