جرحى عسكريون في اقتتال داخلي بين الفصائل الموالية لتركيا في مدينة رأس العين

محافظة الحسكة: أصيب 5 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا في اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بمحيط المستشفى في مدينة رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام” بريف الحسكة، بين الشرطة المدنية من جهة، والشرطة العسكرية من جهة أخرى.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن الكوادر الطبية نفذت إضرابًا عن العمل، بسبب اعتداء عناصر من أحرار الشرقية وفرقة الحمزة عليها.

وذكرت المصادر، بأن الخلافات بين الفصائل تطورت على خلفية تعيين أطبباء وإدارة جديدة للمستشفى.

وفي 11 آب، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، اليوم، بين الشرط المدنية من جهة، وعناصر من فرقة الحمزة من جهة أخرى، قرب دوار البريد وسط مدينة رأس العين ضمن مناطق عملية “نبع السلام” في ريف الحسكة، ما أدى إلى وقوع نحو 10 جرحى أحدهم بحالة خطيرة.

ووفقًا للمصادر فإن عناصر الشرطة منعوا سيارة تابعة لفرقة الحمزة، من دخول الحاجز الحديدي بجانب دوار البريد في مدينة رأس العين، وبعد مشادات كلامية بينهم، أطلق أحد عناصر فرقة الحمزة النار باتجاه عنصر في الشرطة المدنية، ليشتبك بعدها الطرفان وسط المدينة.

وفي سياق ذلك، رفعت فرقة الحمزة الجاهزية لعناصرها واستقدمت تعزيزات إلى مدينة رأس العين، وسط إغلاق المحال التجارية، وتخوف المواطنين من عودة الاشتباكات.