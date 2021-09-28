جرحى عسكريون من الفصائل الموالية لتركيا في هجوم على حاجز للشرطة العسكرية في ريف حلب

محافظة حلب : أطلق عنصر من فصيل “أحرار الشرقية” الموالي لتركيا النار باتجاه حاجز للشرطة العسكرية شرقي مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، إثر قيام عناصر الحاجز بتوقيف امرأتين من محافظة دير الزور بسبب عدم حملهما للهويات الشخصية.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، أصيب عنصر من “أحرار الشرقية”، بالإضافة إلى عنصرين من الشرطة العسكرية، جراء الاقتتال بين الطرفين.

كما تضررت سيارة عسكرية تابعة للشرطة العسكرية إثر تبادل إطلاق النار.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادوا، اليوم، بأن عناصر من ما يسمى “وحدة مكافحة الإرهاب” أو “التدخل السريع” التابعة للشرطة العسكرية في مدينة الباب ضمن ريف حلب الشرقي، قاموا بالاعتداء بالضرب المبرح على العنصر (ع. م) من فرفة الحمزة، بعد نشوب مشادة كلامية بين دورية للتدخل السريع وعنصر من فرقة الحمزة.

كما أقدمت قوات مكافحة الإرهاب” التدخل السريع” بتوجيه الشتائم للعنصر وإطلاق النار على قدميه ونتف ذقنه، وشتم فرقة الحمزة ووصفهم “بفرقة العنزات وخنازير وكلاب ودواعش”.