جرحى عسكريون من قوات النظام بانفجار لغم أرضي من مخلفات التنظيم في ريف سلمية

جرحى عسكريون من قوات النظام بانفجار لغم أرضي من مخلفات التنظيم في ريف سلمية

محافظة حماة: أصيب 3 عناصر من قوات النظام بجراح متفاوتة، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب زرعه تنظيم “الدولة الإسلامية” في وقت سابق على طريق اثريا- سلمية بريف حماة في البادية السورية، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الوطني لتلقي العلاج.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 470 قتيل منذ مطلع العام 2023، هم:

29 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” قتلوا باشتباكات مع قوات النظام واستهدافات جوية روسية طالت مناطق يتوارون فيها في مناطق متفرقة من بادية حمص والسويداء وحماة والرقة ودير الزور وحلب.

281 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 38 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية، قتلوا في 128 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.

و160 مواطناً بينهم امرأة بهجمات التنظيم في البادية.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 44 عملية في بادية حمص، أسفرت عن 81 قتيل من العسكريين بينهم 13 من الميليشيات التابعة لإيران، و88 مدنياً بينهم مواطنة، و7 من التنظيم.

– 12 عملية في بادية الرقة، أسفرت عن 32 قتيل من العسكريين، و3 قتلى من التنظيم وواحد مدني.

– 51 عملية في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 126 عسكريين بينهم 20 من الميليشيات الموالية لإيران، و14 من التنظيم، و19 من المدنيين

–17 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 49 مدنيين و36 من العسكريين بينهم 5 من الميليشيات التابعة لإيران، و5 من التنظيم.

–3 عمليات في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين بينهم عنصران للفرقة 25، و3 مدنيين.

– 1 في بادية السويداء أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين.