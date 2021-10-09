جرحى عسكريون من قوات النظام بقصف للفصائل على أرياف حماة واللاذقية وحلب

أصيب عدد من عناصر قوات النظام، اليوم، جراء سقوط قذائف مدفعية أطلقتها الفصائل على مواقع وتجمعات عسكرية في قرى ناعورة جورين والبركة و عين سليمو بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، إضافة إلى تلة البركان قرب بلدة كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، كما استهدفت الفصائل، بالرشاشات الثقيلة نقاط قوات النظام على محور قرية بسرطون في ريف حلب الغربي.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثقوا، أمس، إصابة 3 مدنيين جراء سقوط عدة قذائف صاروخية على بلدة معارة النعسان، في الريف الشمالي الشرقي لمحافظة إدلب، مصدرها قوات النظام المتمركزة على أطراف بلدة تفتناز، تزامن ذلك مع قصف صاروخي نفذته قوات النظام على مناطق بريف حلب الغربي، ضمن منطقة “خفض التصعيد”.