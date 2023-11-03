جرحى عسكريون من هيئة “تحرير الشام” بضربة جوية روسية على موقع بريف إدلب الجنوبي

أصيب 4 عناصر من هيئة تحرير الشام بجراح متفاوتة، نتيجة غارة جوية شنها الطيران الحربي الروسي قبل قليل، استهدف موقعا للهيئة قرب قرية فليفل بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، بتوازي مع غارة جوية طالت جبل الأربعين في الريف الجنوبي إدلب، ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”.

وبذلك، يرتفع إلى 60 تعداد المدنيين والعسكريين الذين قتلوا باستهدافات جوية من قبل طائرات حربية روسية على منطقة “بوتين – أردوغان” خلال العام 2023 وتحديداً منذ تاريخ 24 حزيران، بالإضافة لإصابة أكثر من 104 شخص بجراح متفاوتة

والشهداء والقتلى هم:

– 26 مدني بينهم 5 سيدات و6 أطفال 2 منهم من عوائل التركستان بقصف جوي على إدلب

– 34 من المجموعات الجهادية بينهم 17 من هيئة “تحرير الشام” باستهدافات جوية على إدلب