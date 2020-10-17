جرحى في اشتباكات بين أهالي الغوطة الشرقية و”الشرطة العسكرية” الموالية لتركيا وسط مدينة عفرين

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين الشرطة العسكرية الموالية لتركيا من جهة، ومسلحين من مهجري الغوطة الشرقية، في حي الأشرفية وسط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، ما أدى لوقوع إصابات بين الطرفين إضافة إلى أضرار مادية في ممتلكات المواطنين في الموقع.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت، في 12 تشرين الأول/أكتوبر، بأن عناصر حاجز يتبع لـ”الشرطة العسكرية” الموالية لأنقرة، اعتقلوا طبيباً ومدير مشفى طبي وشخص آخر كان برفقتهم، عند مرورهم على الحاجز في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال غرب حلب.

وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن مشادة كلامية دارت بين الطبيب ومدير المشفى مع عناصر حاجز “الشرطة العسكرية” عند مدخل مدينة عفرين، ليتطور الأمر إلى قيام عناصر الحاجز بإنزال الطبيب ومدير المشفى والشخص الآخر الذي كان برفقتهم، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح أمام أعين الأهالي، ومن ثم قاموا بإطلاق النار بين أرجلهم قبل أن يجري اقتيادهم إلى جهة مجهولة.