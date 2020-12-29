جرحى في اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا في رأس العين.. وأهالي قرية لوذي يمنحون السلطان مراد مهلة 5 أيام لتسليم قاتل ابنهم

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أصيب عناصر من الفصائل الموالية لتركيا بجروح متفاوتة، مساء اليوم، جراء الاشتباكات العنيفة في مدينة رأس العين، ما بين أحرار الشرقية من جهة، وفصيل سليمان شاه من جهة أخرى، وذلك بعد خلافات على تقاسم المسروقات والموارد في المنطقة.

ولا يزال التوتر بين أهالي قرية لوذي بريف رأس العين وآخرين من أبناء عشيرتهم من جهة، وفصيل السلطان مراد من جهة أخرى، إثر مقتل عنصر في الأخيرة لأحد أبناء القرية، بينما منح ذوي المغدور مهلة 5 أيام لتسليم القاتل.

وكان عناصر فرقة السلطان مراد قرية لوذي قد غادروها بحماية فصيل درع الحسكة، بعد محاولات لأهالي القرية اعتقال العنصر الذي قتل أحد شبانها، في ظل مطالبة ذوي الشاب وأبناء عشيرته بالقاتل.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت، بأن اشتباكات مسلحة جرت بين الأهالي ومجموعات عسكرية تابعة لفرقة “السلطان مُراد” في قرية لوذي الواقعة بريف رأس العين “سري كانييه” بريف الحسكة، وذلك على خلفية مقتل شاب برصاص مسلحين من فرقة “السلطان مُراد” قبل يومين لأسباب مجهولة في قرية لوذي، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن عائلة الشاب المقتول هاجمت مواقع فرقة “السلطان مُراد” بعد تأكدها من مقتل ابنهم على يد مسلحي الفرقة.