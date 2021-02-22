جرحى في اقتتال مسلح بين عائلتين في بلدة بريف الحسكة الشرقي

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات مسلحة شهدتها بلدة تل براك الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بريف الحسكة، بين مسلحين من عائلة الخرنوب من جهة، ومسلحين من عائلة العطيات من حهة أخرى، حيث بدأ الأمر بمشادة كلامية وتطور لاستخدام السلام بين الطرفين، الأمر الذي أدى لسقوط جرحى بين الطرفين، بعضهم في حالات خطرة، دون معلومات عن أسباب العراك المسلح هذا حتى الآن.

المرصد السوري أشار في ال 5 من فبراير / شباط الجاري، إلى أن 5 أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة، جراء مشاجرة بين عائلتين في قرية تل آذان التابعة لناحية تل براك ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية بريف الحسكة، وذلك بسبب خلاف عشائري، وتنتسب إحدى العائلتين إلى فخذ السويفات والأخرى إلى فخذ المنيخات التابعين لعشيرة العلي، بينما تدخل وجهاء وشيوخ العشائر لإنهاء التوتر في القرية.

وكان المرصد السوري قد وثّق، في 25 يناير/كانون الثاني، مقتل مواطن من عشيرة الشرابين، نتيجة مشاجرة عشائرية تطورت لسحب الأسلحة، بين عشيرة البومسلم وعائلة من الأغوات في حي غويران بالحسكة.

كما أصيب مواطن بجروح بليغة نتيجة تلك الاشتباكات، تم نقله إلى مشافي المدينة، دون معرفة الأسباب.