جرحى في اقتتال مسلح بين فرقة “الحمزات” و”أحرار الشرقية” بريف رأس العين (سري كانييه)

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن اشتباكات عنيفة اندلعت يوم أمس بين فصيل “أحرار الشرقية” من جهة، وفرقة “الحمزات” مدعومة بقوات من “الشرطة العسكرية” من جهة أُخرى، وذلك في بلدة تل حلف بريف “رأس العين” شمال الحسكة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، أسفرت الاشتباكات عن إصابة عنصرين من “أحرار الشرقية” وعنصر من فرقة “الحمزات”، فيما لم ترد معلومات عن أسباب الاقتتال حتى اللحظة.

ونشر المرصد السوري في 14 مايو الجاري، أن خلاف بين فصائل “فيلق الرحمن” و “السلطان مُراد” و لواء “المعتصم” تطور لاندلاع عراك مسلح فيما بينهم في قُرى أهراس وسودا وليلان في ريف تل تمر الشمالي الغربي وريف رأس العين الغربي شمال الحسكة.

ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، يعود سبب الخلاف على تقاسم مسروقات بعض المنازل في المنطقة والسيطرة عليها.