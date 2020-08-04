جرحى في انفجار استهدف آلية عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية شرقي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، انفجار عبوة ناسفة بسيارة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لوقوع إصابات بين عناصر “قسد”.

وكان المرصد السوري رصد قبل ساعات، حادثة جديدة ضمن الفلتان الأمني المسيطر على مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، حيث قتل طفل يبلغ من العمر 12 عام، جراء إطلاق النار عليه من قبل “مجموعة لصوص” على الطريق الواصلة بين قريتي جديد عكيدات و معيزيلة بريف ديرالزور الشرقي، وذلك بعد أن رفض والد الطفل التوقف عند حاجز اللصوص أثناء مرورهم بالمنطقة.