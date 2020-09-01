جرحى في انفجار جديد ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها شمالي الرقة

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: هز انفجار عنيف بلدة سلوك الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف الرقة الشمالي، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت في البلدة صباح اليوم الثلاثاء، ما أدى لسقوط جرحى بالإضافة لوقوع أضرار مادية.

ونشر المرصد السوري في 22 أغسطس/ آب الفائت، أن انفجار متوسط الشدة هّز بلدة “سلوك”الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في القطاع الشمالي لمحافظة الرقة، تبين أنه ناجم عن انفجار دراجة نارية ملغمة، مركونة قرب مقبرة البلدة، وسط أنباء عن عدد من الجرحى.