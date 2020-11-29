جرحى في انفجار مفخخة ضمن مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: هز انفجار مدينة جسر الشغور، الواقعة بريف إدلب الغربي، ناجم عن دراجة نارية مفخخة انفجرت بعد ظهر اليوم الأحد، ضمن “حي سكن المعلمين” بالمدينة، الأمر الذي أدى إلى إصابة 3 أشخاص على الأقل بجراح، بالإضافة لأضرار مادية في المنطقة.

ونشر المرصد السوري قبل 3 أيام، أن مسلحين مجهولين، يستقلون سيارة نوع “فان” وآخرين على دراجات نارية، هاجموا منزل مواطن في قرية جوزيف بجبل الزاوية في ريف إدلب يعمل في التهريب، وقتلوه بدم بارد، وأشهروا السلاح في وجه امرأة كانت بالقرب من مكان الحادثة لتخويفها، وبعد ذلك انصرفوا إلى جهة مجهولة.