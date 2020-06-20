جرحى في تفجير سيارة ملغمة وسط مدينة عفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت سيارة ملغمة بمواد شديدة الانفجار، اليوم، وسط الأحياء السكنية في مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمل حلب، ما تسبب في إصابة 6 بينهم طفل بجروح متفاوتة، وإلحاق دمار كبير في مكان التفجير.

واستهدف مسلحون مجهولون، في 13 أيار الفائت، عنصرا في لواء محمد الفاتح الموالي لتركيا، في مدينة الباب شرق محافظة حلب، ما تسبب في مقتله على الفور.

على صعيد متصل، فجرت فرق الهندسة عبوة ناسفة مزروعة بسيارة، مركونة في حي المحمودية في عفرين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.