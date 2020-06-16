جرحى في صفوف “الشرطة” الموالية لتركيا بانفجار استهدفهم بريف حلب الشمالي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: هز انفجار محيط مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، صباح اليوم الثلاثاء، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بحافلة تابعة لـ “الشرطة والأمن العام” الموالين لتركيا، وذلك على طريق شمارين – سجو، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى، بالإضافة لأضرار مادية في الحافلة

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، محاولة اغتيال قيادي في “فيلق الشام” الموالِ لتركيا، عبر استهداف سيارته بعبوة ناسفة على الطريق الواصل بين إعزاز وكفرغان في ريف حلب الشمالي، واقتصرت الأضرار على الماديات فقط.