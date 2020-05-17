جرحى في صفوف قوات سوريا الديمقراطية عقب انفجار استهدف دورية عسكرية شرق دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: هز انفجار قرية شنان الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور دورية تابعة لـ “قسد”، ما أدى لإعطاب أحد الآليات بالإضافة لإصابة 4 عناصر من الدورية على الأقل.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن الفلتان الأمني لا يزال يسيطر على مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية ضمن منطقة شرق الفرات، وفي هذا السياق، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مواطنين عثروا على جثة شخص مقتولاً بالرصاص، في أطراف بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، دون معرفة أسباب ودوافع الجريمة حتى اللحظة.