جرحى في قصف صاروخي على أريحا واستهدافات متبادلة بين قوات النظام وفصائل “الفتح المبين” في جبل الزاوية

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، وصباح اليوم، على مناطق في الفطيرة وأطرافها وفليفل وبينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، كما أصيب 4 أشخاص في قصف صاروخي نفذته قوات النظام بعد منتصف الليل على مدينة أريحا جنوبي إدلب، في حين شهد محور فليفل استهدافات متبادلة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة منها والمتوسطة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وفصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” من جهة أخرى، دون معلومات عن خسائر بشرية. وكان المرصد السوري رصد أمس تجدد الغارات الجوية من المقاتلات الروسية على منطقة “خفض التصعيد” مستهدفة محور الخضر في جبل الأكراد شمالي اللاذقية، تزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء ريفي إدلب الجنوبي واللاذقية والشمالي.

المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار يوم أمس أيضاً، إلى أن الطيران الحربي الروسي جدد قصفه على منطقة “خفض التصعيد”، حيث شنت المقاتلات الروسية صباح الخميس، غارات بلدة البارة الواقعة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، والتي تضم نقطة عسكرية تركية، دون معلومات عن خسائر بشرية