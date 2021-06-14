جرحى في قصف صاروخي لقوات النظام على جبل الزاوية.. والفصائل تستهدف سراقب بالمدفعية الثقيلة

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في منطقة “خفض التصعيد”، صباح اليوم الاثنين، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على مناطق متفرقة من الريف الإدلبي، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية والمدفعية مناطق في مرعيان وشنان والبارة والفطيرة وسفوهن وفليفل وبينين وكنصفرة بريف إدلب الجنوبي، والناجية بريف إدلب الغربي، وقليدين بريف حماة الشمالي الغربي، ما أدى لسقوط 3 جرحى من عائلة واحدة في مرعيان، هم سيدة واثنين من أطفالها، على صعيد متصل قصفت الفصائل مواقع لقوات النظام في مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري مساء أمس، إلى أن قوات النظام قصفت بالمدفعية الثقيلة قرية مغارة عليا ومحيط بلدة النيرب قرب محاور مدينة سراقب بريف إدلب.

في سياق آخر، استهدف عناصر غرفة عمليات الفتح المبين مواقع قوات النظام على محاور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، بينما قصفت قوات النظام قرى شمروران وشمير تحتاني وزيتونة وكلز في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي.