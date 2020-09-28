جرحى في محاولة اغتيال لقيادي سابق لدى فرقة “الحمزات” في مدينة الباب شمالي شرقي حلب

جرحى في محاولة اغتيال لقيادي سابق لدى فرقة “الحمزات” في مدينة الباب شمالي شرقي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، محاولة اغتيال طالت قيادي سابق لدة فصيل “الحمزات” في مدينة الباب شمال شرقي حلب، حيث أقدم مجهولون على إطلاق النار عليه بالقرب من كراج الباب، ما أدى لإصابته بجراح وإصابة ابنه أيضاً بالإضافة لإصابة امرأة تصادف وجودها بالمنطقة.

يذكر أن المستهدف قيادي سابق في “الحمزات” وشارك في عمليتي غصن الزيتون ودرع الفرات وأصيب بطلق ناري جراء مشاجرة مع أشخاص، لعتزل القتال ويصبح “مدني”.

وكان المرصد السوري رصد في الـ 16 من الشهر الجاري، انفجار عبوة ناسفة في قرية البرازية الواقعة بريف مدينة الباب شمال شرق حلب، استهدفت سيارة لـ “مترجم” يعمل ضمن القاعدة التركية في المنطقة، ما أدى إلى إصابته بجراح وإصابة امرأة أيضاً.