جرحى مدنيون باستهداف سيارة قرب نقطة تركية في ريف حلب الغربي

أصيب 3 مواطنين بجروح إثر استهداف قوات النظام بصاروخ مضاد للدروع، سيارة مدنية قرب نقطة عسكرية تركية في قرية تقاد غرب حلب.

وبذلك، يرتفع إلى 65 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 63 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 23 من العسكريين و44 من المدنيين بينهم 4 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 10 من المدنيين بينهم 4 أطفال وسيدة

-35 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 15 من “هيئة تحرير الشام”

– 4 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر