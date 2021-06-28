جرحى مدنيون بالقصف على أريحا.. وقوات النظام تقصف جبل الأكراد بريف اللاذقية

قصفت قوات النظام محاور جبل الأكراد بريف اللاذقية، وقريتي الكندة والرويّسة بريف جسر الشغور الغربي بريف إدلب الغربي، كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف مدفعي لقوات النظام على مدينة أريحا بريف إدلب.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل تجمعات قوات النظام في سهل الغاب، حيث سقطت عدة قذائف صاروخية على بلدة جورين بسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكانت القوات التركية وفصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” قد استهدفت بالمدفعية، بعد ظهر اليوم الاثنين، مواقع لقوات النظام في كل من معصران وجبالا والملاجة ومعكسر الزيتونة وحرش كفرنبل ومعرة حرمة بريف إدلب الجنوبي، ومعسكر جورين والحاكورة والمنارة بسهل الغاب شمال غربي حماة، وسط معلومات عن خسائر بشرية ومادية.

كما قصفت قوات النظام مناطق في كنصفرة والبارة وأريحا بريف إدلب الجنوبي، وخربة الناقوس بسهل الغاب شمال غربي حماة.

ورصد المرصد السوري، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في الرويحة والبارة ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، وطال القصف على البارة منطقة النقطة التركية في القرية هناك، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، واستهدفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة محاور في سهل الغاب شمال غربي حماة.