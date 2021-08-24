جرحى مدنيون بقصف بري تركي على ريف تل تمر.. والقوات الروسية تتجول في ريف الدرباسية

محافظة الحسكة: أصيب شاب وسيدة بجروح، جراء القصف التركي الذي استهدف قرية الدردارة ومحيطها في ريف تل تمر، حيث تواصل القصف البري حتى صباح اليوم، فيما ردت قوات سوريا الديمقراطية بالقصف المدفعي على مواقع القوات التركية والفصائل الموالية لها.

على صعيد متصل، تجولت 4 عربات روسية في ريف الدرباسية الغربي وصولًا إلى قرية كسرى، بالتزامن مع تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 22 آب، قصفًا متبادلًا بين قوات مجلس تل تمر العسكري من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على قرى دردارة ونوحيات ودادا عبدال وتل مناخ في ريفي تل تمر وأبو راسين (زركان)، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.