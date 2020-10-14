جرحى مدنيون بقصف بري لقوات النظام على ريف إدلب

أصيب عدد من المواطنين بقصف مدفعي نفذته قوات النظام والمسلحين الموالين لها، استهدف بلدة آفس شرق مدينة إدلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل ساعات، قصفاً برياً استهدف قرى “جبل الزاوية” ومواقع أخرى في ريف إدلب الجنوبي، ومحاور سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، من تمركزات قوات النظام المحيطة.

ونفذت الطائرات الحربية الروسية، صباح اليوم، 11 غارة على مقرات ومراكز تدريب لهيئة تحرير الشام في قرية الحمامة شمالي جسر الشغور، ما أدى إلى مقتل 4 مقاتلين وسقوط جرحى.

وتأتي هذه الغارات بعد نحو 25 يوماً من قصف جوي مشابه نفذته طائرات حربية روسية على مناطق غربي مدينة إدلب.