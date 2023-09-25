جرحى مدنيون بقصف بري لقوات النظام على الأحياء السكنية وسوق شعبي بمدينة جسر الشغور

أصيب 7 مدنيين بينهم طفلان وامرأتان إحداهما حامل، نتيجة قصف بري لقوات النظام استهدف الأحياء السكنية والسوق الشعبي في مدينة جسر الشغور.

واستهدفت هيئة تحرير الشام بالمدفعية الثقيلة والمسيرات مواقع في ناحية جورين، وسقطت قذائف يرجح أنها من طائرة مسيرة على بلدة ناعور شطحة ومحيطها بسهل الغاب شمال غرب حماة، مما أدى لاستشهاد شاب.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة أحياء مدينة جسر الشغور بريف إدلب وسط معلومات عن إصابات في صفوف المدنيين واحتراق في شاحنة مخصصة لنقل المياه.

وأشار المرصد السوري اليوم إلى أن الطيران الحربي الروسي نفذ غارات جوية جديدة على قرية العنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الغربي، وقرية الحلوبة بريف إدلب الجنوبي ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”، حيث نفذ 8 غارات جوية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، ويشار بأن المناطق المستهدفة تنتشر فيها نقاط لهيئة تحرير الشام وأنصار التوحيد والحزب الإسلامي التركستاني وعدة فصائل أخرى بينها فصائل تابعة لـ”الجيش الوطني”.