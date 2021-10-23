جرحى مدنيون بقصف بري للفصائل على جورين.. وخسائر بشرية لقوات النظام في ريف اللاذقية

قُتل عنصر وأصيب آخرون في قوات النظام، قنصاً برصاص الفصائل على محور الحدادة بريف اللاذقية الشمالي.

على صعيد متصل، أصيب شاب ووالدته بقصف صاروخي نفذته الفصائل العاملة في سهل الغاب على بلدة جورين في ريف حماة الغربي، واستهدفت الفصائل تمركزات لقوات النظام في المنطقة.

وقصفت قوات النظام بالمدفعية قريتي البارة في جبل الزاوية وأرحاب غربي حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثقوا إصابة 4 مدنيين بينهم طفلان ومواطنة جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام البرية على أطراف بلدة دارة عزة بريف حلب الغربي، ضمن منطقة “خفض التصعيد”.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم إلى تنفيذ الطائرات الروسية لثلاثة غارات جوية على محوري البارة وكنصفرة في جبل الزاوية جنوبي إدلب، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، يأتي ذلك بعد توقف المقاتلات الروسية عن استهداف منطقة “خفض التصعيد” لنحو ثلاثة أيام.