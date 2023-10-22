جرحى مدنيون بقصف صاروخي لقوات النظام على مدينة أريحا

قصفت قوات النظام براجمات الصواريخ الأحياء السكنية في مدينة أريحا بريف إدلب، مما أدى لإصابة 5 أشخاص هم: طفلين وسيدتين ورجل، بعضهم بحالات خطيرة، وسقطت 10 صواريخ بشكل مباشر على منازل المدنيين غالبيتها في حي الصناعة، مما أدى لوقوع أضرار مادية كبيرة.

وبذلك، يرتفع إلى 524 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 335 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 235 من العسكريين و 168 من المدنيين بينهم 42 طفل و18 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 87 من المدنيين بينهم 11 سيدات و36 طفل وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام

– 332 عنصر من قوات النظام بينهم 21 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 78 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– 5 من الجبهة الوطنية للتحرير.