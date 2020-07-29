جرحى مدنيون بقصف صاروخي لقوات النظام على مناطق في “جبل الزاوية” جنوبي إدلب

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقوع 4 جرحى من المدنيين بينهم أطفال جراء قصف صاروخي من قِبل قوات النظام استهدف بلدة بليون في “جبل الزاوية”، كما جددت قوات النظام قصفها براجمات الصواريخ على قريتي كنصفرة والفطيرة ومناطق أُخرى من “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الأربعاء، جولة جديدة من القصف الصاروخي المكثف، من قبل قوات النظام على قرى وبلدات جبل الزواية، حيث استهدفت كل من الفطيرة وسفوهن وكنصفرة وبليون وعين لاروز وكفرعويد والبارة ومناطق أخرى هناك، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.