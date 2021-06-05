جرحى مدنيون بقصف صاروخي مكثف من قِبل قوات النظام على جبل الزاوية جنوبي إدلب

محافظة إدلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفًا صاروخيًا نفذته قوات النظام البرية على قرية أرنبا بريف إدلب الجنوبي، مما أسفر عن إصابة شخص وطفلة، تزامن ذلك مع استهداف قُرى وبلدات سرجة و معربليت والفطيرة بريف إدلب الجنوبي.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح الأمس الجمعة، إلى أن قوات النظام قصفت مناطق في قريتي كفرعويد و سفوهن بريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة، بالقذائف الصاروخية مناطق في فليفل وبينين ومحيط البارة وكنصفرة ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، وسط استهدافها بالرشاشات الثقيلة لمحاور التماس في سهل الغاب شمال غربي حماة، دون معلومات عن خسائر بشرية، يأتي ذلك في ظل الاستهدافات الروتينية اليومية ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.