جرحى مدنيون بقصف على مدينة إدلب.. قوات النظام تقصف بأكثر من 500 قذيفة منطقة “بوتين-أردوغان” خلال 24 ساعة من التصعيد

جرحى مدنيون بقصف على مدينة إدلب.. قوات النظام تقصف بأكثر من 500 قذيفة منطقة “بوتين-أردوغان” خلال 24 ساعة من التصعيد

قصفت قوات النظام بالمدفعية والصوريخ كلا من مدن إدلب جسر الشغور وأريحا وقرى وبلدات محمبل وبينين ومعربليت والحمبوشية ودير سنبل والرويحة والبارة والنيرب وآفس والموزرة وسرمين ومعرزاف ومجدليا وسرجة بريف إدلب، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، مما إدى إلى وقوع جرحى من المدنيين في مدينة إدلب.

وبذلك، يرتفع عدد القذائف والصواريخ التي أطلقتها قوات النظام خلال 24 ساعة من التصعيد على منطقة “بوتين-أردوغان” إلى أكثر من 500 قذيفة.

ووثق نشطاء المرصد السوري قبل قليل استشهاد طفل متأثرا بإصابته إثر قصف الطيران الحربي الروسي بالصواريخ لقرية جفتلك حاج حمود بريف جسر الشغور.

ونفذت الطائرات الحربية الروسية 5 غارات على كل من القرقور بسهل الغاب، وجفتلك حاج حمود ومحيط الزعينية بريف جسر الشغور غربي إدلب.