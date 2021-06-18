جرحى مدنيون بقصف لقوات النظام طال جنوب مدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي

محافظة إدلب: وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، إصابة 6 مدنيين، من بينهم سيدة وطفلين، جراء قصف صاروخي من قبل قوات النظام استهدف قرية بزابور الواقعة جنوب مدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي.

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، قصفًا صاروخيًا بأكثر من 100 قذيفة صاروخية طال مناطق متفرقة من منطقة “خفض التصعيد” حيث طال القصف مناطق الزيارة وزيزون والعنكاوي في سهل الغاب بريف حماة، ومناطق متفرقة من جبل الزاوية جنوبي إدلب، ومناطق بريف حلب الغربي،