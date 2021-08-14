جرحى مدنيون بقصف لقوات النظام على ريف حلب.. والفصائل تستهدف تجمعات النظام وترد على مصادر النيران

أصيبت امرأة و طفلها بجروح، نتيجة قصف مدفعي نفذته قوات النظام استهدف قرية كفرتعال بريف حلب الغربي، كما سقطت قذائف على قرية كفرعمة بريف حلب الغربي.

على صعيد متصل، استهدفت سرايا المدفعية والصواريخ في غرفة عمليات “الفتح المبين” تجمعات قوات النظام ومصادر القصف في حلب الغربي.

وفي سياق منفصل، قصفت قوات النظام عند منتصف ليل الجمعة-السبت، قريتي الزيارة والعنكاوي في سهل الغاب، تزامنًا مع محاولة تسلل لقوات النظام على محور قرية القاهرة في سهل الغاب شمال غربي حماة، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية.