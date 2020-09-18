جرحى مدنيون بقصف لقوات النظام على قرى جبل الزاوية.. و”الفتح المبين” تقصف مواقع قوات النظام في ريف إدلب

استهدفت غرفة عمليات “الفتح المبين” بالمدفعية الثقيلة تجمعات قوات النظام جنوب شرق قرية الفطيرة في ريف إدلب الجنوبي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً مدفعياً نفذته قوات النظام على بلدة كنصفرة وقرية بليون والفطيرة في جبل الزاوية، ما أدى إلى إصابة 4 مدنيين بجروح متفاوتة في بلدة الفطيرة.

ووثق المرصد السوري مقتل عنصر وإصابة آخرين من قوات النظام، جراء انفجار ألغام متقدمة على محور حرش بينين بريف إدلب.

وكانت مصادر المرصد السوري أفادت، بأن قوات النظام استهدفت عربتين مصفحتين للقوات التركية المتواجدة قرب قرية “معزراف” في جبل الزاوية جنوبي إدلب، ما أدى إلى اشتعال النيران بالمصفحات، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وقصفت قوات النظام، بعد منتصف الليل وصباح اليوم، مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل وبينين بريف إدلب الجنوبي، والسرمانية في سهل الغاب شمال غرب حماة.