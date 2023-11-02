جرحى مدنيون بقصف لقوات النظام على ورشة قطاف زيتون بريف حلب.. والمقاتلات الحربية الروسية تشن غارات على منطقة “بوتين-أردوغان”

أصيب رجل وسيدتين، أثناء عملهم بقطاف الزيتون، في قرية كفر تعال غربي حلب، نتيجة قصف مدفعي نفذته قوات النظام المتمركزة بالحواجز المحيطة لمنطقة “بوتين-أردوغان” على مجموعة عمال، حيث تم نقل الجرحى إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

على صعيد متصل، استهدفت فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” بالمدفعية مواقع وتجمعات قوات النظام على محور الحاكورة بريف حماة وسط معلومات عن وقوع إصابات.

كما شنت المقاتلات الحربية الروسية غارتين جويتين استهدفتا قرية السرمانية بسهل الغاب، ودوير الأكراد شمالي اللاذقية والتي تعد نقاط تماس بين الفصائل من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، وغارة أخرى استهدفت قرية الحلوبة جنوبي إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات.

وتشهد منطقة “بوتين-أردوغان” ومحاورها عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل بين الفينة والأخرى.

وبذلك، يرتفع إلى 547 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال359 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 245 من العسكريين و 188 من المدنيين بينهم 42 طفل و23 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 95 من المدنيين بينهم 12 سيدة و36 طفل وعنصر بالدفاع المدني، وممرض بقصف بري لقوات النظام

– 344 عنصر من قوات النظام بينهم 23 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 80 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 14 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– 5 من الجبهة الوطنية للتحرير.