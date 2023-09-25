جرحى مدنيون بقصف للنظام على منازل المدنيين.. ومقتل وإصابة 4 من المسلحين المحليين في اشتباكات بريف دير الزور الشرقي

جرحى مدنيون بقصف للنظام على منازل المدنيين.. ومقتل وإصابة 4 من المسلحين المحليين في اشتباكات بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: أصيب 4 مدنيين بجراح بليغة، نتيجة سقوط عدة قذائف مدفعية على بيوت مدنيين في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، مصدرها قرية حويجة محكان الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية الموالية لها، حيث جرى نقلهم على المستشفى لتلقي العلاج.

كما قتل عنصرين من المسلحين المحليين وأصيب اثنين أخرين بجراح متفاوتة، في الاشتباكات الدائرة في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، التي تشهد حركة نزوح من قبل الأهالي باتجاه الطيانة والقرى المجاورة لها.

بينما يعاني الأهالي من الانتقال إلى مكان أكثر أمنا، بسبب القصف المدفعي للنظام من جانب، وفرض حظر تجوال من قبل “ٌقسد” من جانب أخر.

وفي مقابل لك، رصد نشطاء المرصد السوري، تحليقا مكثفا لطيران لتحالف الدولي في الأجواء المنطقة بريف دير الزور الشرقي، وفتح جدار الصوت.

وتشهد عدة قرى وبلدات على ضفاف نهر الفرات اشتباكات متقطعة بين “قوات سوريا الديمقراطية، وبين مسلحين محليين، ولا سيما في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، بعد عبور المسلحين مناطق النظام باتجاه مناطق “قسد” فجر اليوم.