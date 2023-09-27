جرحى مدنيون بقصف مدفعي لقوات النظام على قرية بريف إدلب

أصيب 3 مدنيين بجراح متفاوتة، نتيجة قصف مدفعي نفذته قوات النظام قبل قليل، على محيط بلدة آفس بريف إدلب الشرقي، ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”، حيث جرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

وبذلك، يرتفع إلى 425 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال275 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 214 من العسكريين و98 من المدنيين بينهم 32 طفل و13 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 32 من المدنيين بينهم 5 سيدات و9 أطفال وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام

-303 عنصر من قوات النظام بينهم 19 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 67 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– عنصر من الجبهة الوطنية للتحرير.