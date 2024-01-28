جرحى مدنيون بينهم طفل في اشتباك بين “الجيش الوطني” ومطلوبين من أبناء عشيرتين بريف حلب الشمالي

محافظة حلب: اندلعت اشتباكات متقطعة بين عناصر “الجيش الوطني” من جهة، ومطلوبين من أبناء عشيرة “الزركات” و”الجيسات” من جهة أخرى، في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي، ضمن منطقة “درع الفرات”، على خلفية الحملة التي أطلقها “الجيش الوطني”، بدعم ومساندة الشرطة العسكرية، بحثا عن مطلوبين ومتورطين في الاشتباكات والبالغ عددهم 15 شخصا.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة طفل و3 أشخاص من أبناء عشيرة “الزركات” بجراح، وسط توتر قائم في المدينة.

ويشار إلى أن الحملة جاءت، على خلفية اقتتال جرى بين العشيرتين راح ضحيته سيدة وأصيب زوجها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد أمس، مقتل سيدة وإصابة زوجها بجراح في الصدر والقدمين، وهما من أبناء عشيرة “الجيسات” جراء إطلاق النار على سيارتهم من قبل مسلحين من عشيرة الزركات في مدينة جرابلس ضمن منطقة “درع الفرات” بريف حلب الشمالي، وسط تحشيدات وتوتر من قبل أبناء العشيرتين في المدينة.