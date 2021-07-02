جرحى مدنيون بِقصف بري لقوات النظام على مدينة أريحا.. والفصائل تستهدف محاور جورين

أصيب 3 مواطنين بجروح متفاوتة، جراء قصف مدفعي نفذته قوات النظام، على محيط مدينة أريحا بريف إدلب.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل بالقذائف الصاروخية، مواقع قوات النظام في محور جورين بسهل الغاب شمال غربي حماة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكانت قوات النظام قد خرقت الهدوء الحذر الذي يسيطر على منطقة “بوتين-أردوغان” منذ يوم أمس، بعمليات قصف صاروخي طالت مناطق بريفي إدلب وحماة، حيث رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام على مناطق في ديرسنبل وبينين بجبل الزاوية جنوبي إدلب، وخربة الناقوس بسهل الغاب شمال غربي حماة، فيما قامت فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” بقصف مواقع لقوات النظام في معسكر جورين بريف حماة الغربي.