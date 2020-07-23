إصابات في صفوف الفصائل جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على مواقع في “جبل الزاوية”

إصابات في صفوف الفصائل جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على مواقع في “جبل الزاوية”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام استهدف بلدة “عين لاروز” في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ما تسبب بوقوع إصابتين في صفوف الفصائل المقاتلة، واستهدفت قوات النظام المتمركزة في الفوج “46” بعدة قذائف صاروخية قريتي كفرعمة والقصر في ريف حلب الغربي.

وكان المرصد السوري رصد، صباح اليوم، تعرض مواقع في البارة وكنصفرة وسفوهن والفطيرة والحلوبي وفليفل والرويحة بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي إلى قصف صاروخي نفذته قوات النظام بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس.

وشهد محور العنكاوي بسهل الغاب، استهدافات متبادلة بالأسلحة الرشاشة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل العاملة في المنطقة هناك من جهة أخرى، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.