جرحى مدنيون جلهم أطفال بقصف بري لقوات النظام على ريف حلب الغربي

أصيب 4 أطفال وامرأة ورجل بجروح متعددة، جراء قصف مدفعي نفذته قوات النظام، مساء اليوم، على أطراف قرية كفرعمة بريف حلب الغربي.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل بقذائف الهاون مواقع قوات النظام في قرية ميزناز غربي حلب.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، اليوم، تنفيذ طائرة حربية روسية نحو 4 ضربات جوية على تلال الخضر في الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، تأتي الغارات الروسية الجديدة بعد توقفها منذ 5 أيام عن استهداف منطقة “بوتين – أردوغان”.