جرحى مدنيون في انفجار عبوة ناسفة بريف درعا الشرقي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: سُمع دوي انفجار متوسط الشدة في مدينة الحراك بريف درعا الشرقي، ظهر اليوم الخميس، ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت على الطريق الواصل بين منطقتي الحراك والصورة في ريف درعا الشرقي، ما أدى لإصابة 3 مدنيين بجراح أحدهم بحالة خطرة، حيث انفجرت العبوة بسيارة مدنية بالقرب من أحد الحواجز العسكرية التابعة لقوات النظام.

على صعيد متصل، علم المرصد السوري، أن فرق الهندسة في درعا البلد فككت عبوة ناسفة جرى وضعها أسفل سيارة عنصر سابق في “فصائل المعارضة”، في محاولة لاغتياله.

ووثق المرصد السوري ارتفاعا في عدد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 500.