جرحى مدنيون في مدينة أريحا.. وقصف متبادل بين قوات النظام والفصائل في ريفي إدلب وحلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفاً مكثفاً بالأسلحة الثقيلة نفذته قوات النظام على الأحياء السكنية في مدينة أريحا وقرية نحليا ومعربليت بريف إدلب، وتقاد وكفرعمة بريف حلب الغربي، ما أدى إلى سقوط جرحى مدنيين في مدينة أريحا.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل بقذائف المدفعية الثقيلة وصواريخ محلية الصنع مواقع وتجمعات قوات النظام في قريتي الملاجة وحزارين بريف إدلب الجنوبي.

وكانت قوات النظام قد قصفت بقذائف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ، مدينة أريحا جنوب مدينة إدلب وبلدتي كنصفرة والبارة وقرية كفرعويد ومناطق أخرى في جبل الزاوية، تزامناً مع استهداف الفصائل لتجمعات قوات النظام والمسلحين الموالين لها، في كفرنبل والدار الكبيرة في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، قبل ساعات، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام البرية، استهدف مناطق البارة وبينين والفطيرة وكنصفرة في “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي.

وتمكنت هيئة تحرير الشام والفصائل من صد هجوم لقوات النظام على حرش بينين بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن خسائر بشرية بين الجانبين، حيث قتل عنصرين في قوات النظام وأصيب عدد آخر بجراح، كما أصيب 4 مقاتلين من الفصائل بجراح أيضاً.