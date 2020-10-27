جرحى مدنيون وأكثر من 10 قتلى وجرحى من عناصر “السلطان مراد” في اشتباكات عنيفة بمدينة رأس العين وريفها

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قُتل عنصر وأصيب 12 آخرين من فصيل السلطان مراد، بالإضافة لإصابة 4 مدنيين، مساء اليوم، جراء اشتباكات عنيفة اندلعت بين عناصر الفصيل، على حاجز الدويرة في ريف رأس العين بريف محافظة الحسكة، فيما توسعت رقعة الاشتباكات إلى داخل المدينة، وسط حالة من الهلع والخوف في صفوف المدنيين، جراء القذائف والعيارات النارية العشوائية قرب موقع الاشتباكات، حيث استخدمت الفصائل الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف “الآربيجي”.

ووفقاً لمعلومات المرصد السوري، فإن الاشتباكات نتيجة خلاف على تقاسم موارد حاجز الدويرة، وإيقاف عناصر من فصيل السلطان مراد.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 17 أكتوبر/تشرين الأول، توتراً متصاعداً بين فصائل السلطان مراد وجيش الشرقية وسليمان شاه، بسبب خلافات تخص الحواجز وفرض الإتاوات على المدنيين ومنعهم من الدخول والخروج من وإلى المدينة.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن عناصر من جيش الشرقية قاموا بمنع أحد عناصر السلطان مراد من المرور من حاجز لهم، ما أدى إلى توتر بين الفصائل.

وكان المرصد السوري رصد، في 16 أكتوبر/تشرين الأول، اشتباكات بالأسلحة المتوسطة بين فصيلي الحمزات وفيلق الرحمن في قرية سودا بريف رأس العين الواقعة ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف الحسكة.