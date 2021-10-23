جرحى مدنيين في قصف صاروخي لقوات النظام على منطقتين بريف إدلب

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم السبت، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على محيط مدينة معرة مصرين بريف إدلب، ما أدى لإصابة طفل بجراح، وقصف مماثل طال أرض زراعية في بينين بريف إدلب الجنوبي، ما أدى لإصابة 4 أشخاص حيث كان الجرحى يعملون ضمن ورشة قطاف زيتون في الأرض المستهدفة، وكان المرصد السوري وثق أمس، مقتل ضابط برتبة مقدم في قوات النظام، متأثرًا بإصابته السابقة على محاور ريف حلب، كما قتل عنصر في قوات النظام، بقصف للفصائل على محاور ريف إدلب.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في منطقة “خفض التصعيد” قد رصدوا أمس، اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل العاملة في المنطقة من طرف آخر، على محور ميزناز-كفرنوران بريف حلب الغربي، ترافقت مع قصف بري متبادل بين الطرفين.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام مناطق في قرى تقاد وكفرتعال غربي حلب، ومحيط مدينة أريحا بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.