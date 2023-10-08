جرحى من “الأسايش” بقصف طائرة حربية على مواقع وبنى تحتية في ريف الحسكة

أصيب ما لا يقل عن 8 عناصر من قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، نتيجة استهداف طائرة حربية تركية لموقع في كوجرات وحمز بك بريف الحسكة.

كما أصيب 3 من حراس المحطات النفطية، نتيجة استهداف طائرة حربية تركية نفقا في المنطقة ذاتها.

واستهدفت طائرات حربية بغارة منطقة جبل قرجوخ بريف المالكية.

وتزامنا مع القصف الجوي، قصفت القوات البرية التركية من مخافرها الحدودية، مناطق وتجمعات سكنية بالمدفعية الثقيلة، استهدفت خلالها قريتي حاصدة وتل كيف وجولدارا وهرمي شيخو بريف عامودا شمال الحسكة، وقرى الشلهومية وروتان وزورافا ومزكفت بريف القحطانية.

وأشار المرصد السوري أن الطائرات الحربية التركية جددت استهدافها للبنى التحتية في مناطق “الإدارة الذاتية”، حيث استهدفت في ريف الحسكة كل من شركة عودة النفطية قرب القحطانية بغارتين جويتين، وموقع قرب محطة تقل بقل في ريف المالكية، ومحطة كرداهول النفطية في ريف القحطانية، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة.

كما هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء نحو نقطة قوى الأمن الداخلي في كوجرات وحمز بك لتفقد موقع الاستهداف الذي طالته إحدى الضربات الجوية التركية*

وارتكبت القوات التركية بأوامر من حكومتها جرائم حرب جديدة ضمن الأراضي السوري، في انتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية، حيث بدأت عدوان جديد فجر 5 تشرين الأول الجاري على مناطق سيطرة قوات سويا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، باستهدافها المباشر للبنى التحتية والمراكز الحيوية والمؤسسات الخدمية والاقتصادية، والملفت بأن التدمير الهائل الذي ألحق البنى التحتية، جاء بعد تهديدات صريحة من قبل وزير الخارجية التركية “حقان فيدان”، “بإن البنى التحتية والفوقية ومنشآت الطاقة في سوريا أهدافٌ مشروعة لتركيا”، دون أي تحرك من قبل الجهات الدولية المعنية بالشأن الإنسانية للتدخل ومنع تركيا من تدمير اقتصاد المنطقة المنافية للقيم والعهود الدولية، ويتذرع الأتراك بتأمين الحدود التركية ومواجهة حزب العمال الكردستاني.

ووفقاً لمتابعات وتوثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد تعرض 70 موقعا على الأقل للقصف الجوي التركي، من ضمنها 40 طالت البنية التحتية المدنية الحيوية (بعضها تعرض للقصف أكثر من مرة) من بينها 2 من المستشفيات، ومستوصف، وصوامع حبوب وسد هام في المنطقة، ومعامل نسيج ودهان ومحطات مياه وتوليد كهربائي، ومدرسة، بالإضافة إلى تعرض عشرات القرى المأهولة بالسكان في أرياف الحسكة للقصف الجوي، منذ يوم الخميس 5 تشرين الأول.