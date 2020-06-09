جرحى من الجنود الروس في انفجار استهدف مدرعة روسية شرقي عين العرب (كوباني)

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انفجار ضرب قرية علشار الواقعة عند الحدود السورية – التركية، بريف مدينة عين العرب (كوباني) الشرقي، ناجم عن لغم مزروع انفجر بمدرعة عسكرية تابعة للقوات الروسية، أثناء عبورها من المنطقة، الأمر الذي أدى لسقوط جرحى في صفوف الجنود الروس، بالإضافة لاحتراق المدرعة واشتعال النيران بأراضي زراعية في المنطقة هناك

وكان المرصد السوري أشار في الـ 28 من الشهر الفائت، إلى أن القوات الروسية عمدت برفقة نظيرتها التركية إلى تسيير دورية مشتركة في ريف منطقة عين العرب (كوباني)، حيث رصد المرصد السوري لحقوق صباح اليوم، خروج عربات روسية – تركية بدورية جديدة في قرى عدة ضمن الريف الشرقي لمدينة عين العرب.