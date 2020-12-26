جرحى من الفصائل الموالية لتركيا في تسلل نفذته “قسد” على مواقعهم في ريف تل تمر 

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: نفذت قوات سوريا الديمقراطية عملية تسلل إلى مواقع الفصائل الموالية لتركيا في موقعين بالقرب من قريتي طويلة وأم الكيف بريف تل تمر التابعة لمحافظة الحسكة، ما أدى إلى وقوع جرحى من فصيل السلطان مراد الموالي لتركيا، في حين دارت اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، و”قسد” من جهة أخرى بالقرب من قرية ريحانية، تزامناً مع قصف مدفعي مكثف من قبل الفصائل الموالية لتركيا على مواقع “قسد” في المنطقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 9 ديسمبر/كانون الأول، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية على مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية قوات النظام في محيط أبو رأسين (زركان) ضمن الريف الشمالي للحسكة، ما أدى لأضرار مادية.

ورصد المرصد السوري، في 6 ديسمبر/كانون الأول، قصفاً تركياً على ريف أبو راسين (زركان)، حيث استهدفت مستودع ذخيرة ومواقع عسكرية لقوات النظام في قرية حرملة بريف الحسكة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

كما سقطت قذائف مدفعية على منازل المواطنين في المنطقة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.