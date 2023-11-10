جرحى من المدنيين ومقتل 2 من العسكريين في القصف المتبادل بين قوات النظام والفصائل على محاور ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”

جرحى من المدنيين ومقتل 2 من العسكريين في القصف المتبادل بين قوات النظام والفصائل على محاور ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”

أصيب 3 مواطنين بجراح متفاوتة، في قصف مدفعي نفذته قوات النظام قبل قليل، على قرية آفس برف إدلب الشرقي، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما قتل عنصر من هيئة “تحرير الشام”، على محور الفطيرة بريف إدلب، في القصف المدفعي المتبادل بين الطرفين، ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”.

وأيضا قتل ضابط برتبة ملازم في صفوف قوات النظام، في قصف مدفعي نفذته الفصائل “الفتح المبين” على محور الكبينة بريف اللاذقية الشمالي.

وقصفت قوات النظام في ساعات الصباح الأولى، قرى الفطيرة وفليفل وسفوهن بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وقريتي العمقية والعنكاوي بسهل الغاب بريف حماة الغربي، وقريتي كفرعمة وكفرتعال ريف حلب الغربي، بينما شهدت محور كبانة بجبل الأكراد شمال اللاذقية قصف مدفعي متبادل بين قوات النظام والفصائل، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وبذلك، يرتفع إلى 567 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 380 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 254 من العسكريين و 191 من المدنيين بينهم 42 طفل و22 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

-97 من المدنيين بينهم 13 سيدة و36 طفل وعنصر بالدفاع المدني، وممرض بقصف بري لقوات النظام

-356 عنصر من قوات النظام بينهم 25 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 86 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 14 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– 5 من الجبهة الوطنية للتحرير.