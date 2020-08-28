جرحى من حراس النقطة التركية جراء تفجير المفخخة والاشتباكات قرب النقطة التركية في ريف جسر الشغور

أصيب عدد من عناصر فيلق الشام “حراس النقطة التركية”، جراء الهجوم المسلح على النقطة التركية، بعد تفجير السيارة المفخخة قرب قرية سلة الزهور جنوب جسر الشغور، فيما توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع التفجير لنقل الجرحى إلى النقاط الطبية.

ورصد المرصد السوري تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع التركية في أجواء المنطقة، تزامنا انسحاب المسلحين إلى مناطق مجهولة.

وتحركت تعزيزات عسكرية تركية مؤلفة من عدة عربات مصفحة من النقاط التركية القريبة في اشتبرق وبسنقول، باتجاه نقطة المراقبة في قرية سلة الزهور بريف إدلب الغربي.

وكان المرصد السوري رصد، قبل قليل، انفجارا عنيفا على طريق “m4” جنوب جسر الشغور قرب الحدود الإدارية مع محافظة حماة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن سيارة مفخخة انفجرت على الطريق في محيط قرية سلة الزهور قرب إحدى النقاط العسكرية التركية، تزامنا مع تحليق طائرات استطلاع في أجواء المنطقة، حيث يعتقد أن طائرة استطلاع استهدفت السيارة قبل وصولها إلى النقطة التركية.

على صعيد متصل، اشتبكت القوات التركية والفصائل الموالية لها مع مسلحين مجهولين هاجموا النقطة العسكرية التركية في قرية سلة الزهور، بعد تفجير السيارة المفخخة.

ورصد المرصد السوري، أمس، انتشارا مكثفا لعناصر الجيش التركي قرب قرية فريكة وعدة تلال في المنطقة الواقعة جنوب جسر الشغور قرب طريق “حلب-اللاذقية”، وتجولت عربات مصفحة في عدة مواقع هناك.