جرحى من عناصر “الفيلق الخامس” المدعوم من روسيا في اشتباكات محلية في ريف حماة

اشتبكت مجموعتان مسلحتان من قوات “الفيلق الخامس” المدعوم من روسيا في ريف حماة، اليوم، بعد أن استهدف عناصر إحدى المجموعتين من أبناء قرية جنان سيارة تقل عناصر المجموعة الأخرى من أبناء قرية الزبادي، وأسفر الاستهدف عن إصابة عدد من العناصر بجروح متفاوتة، فيما اعتقل عدد آخر من أفراد المجموعة المهاجمة.

ووفقا لمصادر محلية، فإن الاشتباكات جرت بعد مشاجرة لفظية بين عناصر القريتين من أجل فتاة.

وكانت قوات النظام فرضت طوقا أمنيا حول مدينة الضمير في ريف العاصمة دمشق، في 13 حزيران/يونيو، وداهمت أحد أحيائها الذي يتحصن فيه مجموعة من عناصر المصالحات الذين كانوا انضموا في صفوف الفرقة الرابعة، ثم انشقوا عنها

وشنت قوات النظام عملية مداهمة وتفتيش في أحياء المدينة، بحثا عن المطلوبين الذين تمكنوا من الفرار بعد مقتل 7 منهم.